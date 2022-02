Il sindaco Napoli incontra il presidente Iervolino

“Questa mattina ho avuto il piacere di ricevere a Palazzo di Città il Presidente della Salernitana Danilo Iervolino, insieme al neo Amministratore Delegato Maurizio Milan. Il nostro incontro ha confermato in pieno l’ottima impressione che avevo già avuto in occasione dei nostri primi colloqui telefonici”, lo ha dichiarato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli al termine dell’incontro con il presidente Iervolino. “Il Presidente Iervolino ci ha illustrato tanti progetti per la squadra, per i giovani, per la città: sono tutte idee accattivanti ed insieme concrete e realizzabili. Siamo certi che nascerà un rapporto diretto e fruttuoso tra l’ente comunale e la società per quanto attiene alle rispettive competenze. Sono davvero entusiasta – ha aggiunto il primo cittadino – Si apre un nuovo capitolo per la squadra, per la città, per una tifoseria straordinaria che merita di poterci credere. Abbiamo tante possibilità da giocarci quest’anno e negli anni a venire. Forza Salernitana. Macte Animo”.

Qui il link della conferenza stampa: https://fb.watch/aXyL7iK2bP/

