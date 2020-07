Il sindaco Napoli incontra il comandante del Genio Guastatori

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ricevuto questa mattina a Palazzo di Città il Col. Umberto Curzio, Comandante del XXI Reggimento Genio Guastatori, in visita in qualità di Comandante del Raggruppamento Campania, unità impegnata nell’operazione Strade Sicure Covid 19 e Terra dei Fuochi con un contingente di 1200 persone dislocate sul territorio regionale. I militari del Reggimento sono presenti nella nostra città dallo scorso 21 marzo con tre pattuglie dinamiche impegnate in particolare nel controllo del rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus. L’incontro presso la casa comunale è stata un’occasione per un confronto mirato ad acquisire il polso della situazione sul territorio salernitano e valutare eventuali ulteriori esigenze di controllo, oltre che per ringraziare i militari che operano nelle strade cittadine per il difficile e fondamentale lavoro svolto in questi mesi di emergenza sanitaria.

