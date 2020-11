“Il sindaco Napoli fa la sponda al “sindaco” De Luca”

di Davide Della Monica

“Il sindaco Napoli fa sponda al “sindaco” De Luca. Uno apre le scuole e l’altro le chiude. In mezzo in bambini di Salerno”. Così Andrea Cioffi, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha commentato nella serata di ieri l’ordinanza emessa dal sindaco di Salerno. Un’ordinanza che ha fatto molto discutere e che ha colto di sorpresa tante persone, convinte che da oggi a Salerno le scuole sarebbero tornate aperte. “I vergognosi palleggi tra il comune di Salerno e la Regione sul tema della scuola continuano a rendere i bambini salernitani figli di un Dio minore rispetto ai coetanei di tutta Europa. – proseuge Cioffi – La Regione apre e il comune chiude dimostrando che De Luca fa e disfà secondo i suoi biechi interessi elettorali. Che la Dad sia un male per i bambini è testimoniato da molti studi scientifici oltre che dall’Oms ma a Salerno la scienza è calpestata.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia