“Il sindaco Napoli è ancora ostaggio di personaggi di stampo deluchiano”

di Erika Noschese

Il centrosinistra si appresta a vivere la prossima competizione elettorale “in affanno tanto che la maggioranza schiacciante che era venuta fuori alle ultime elezioni, oggi in qualche modo si sgretola”. Ne è sicuro Guido Milanese, vice coordinatore regionale di Forza Italia, a lavoro per le amministrative 2021 che coinvolgeranno anche la città capoluogo. A questo appuntamento, la coalizione di centrodestra dovrà presentarsi unita per offrire un’alternativa alla ventennale amministrazione di centrosinistra. Già questo “significherebbe voltare pagina, dopo tanti anni di sinistra”, ha infatti aggiunto il vice coordinatore regionale.

