Il sindaco di Salerno fa la maximulta a chi è senza mascherina, ma il suo assessore non la indossa

Come si vede dalle foto pubblicate su Facebook dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e relative alle multe effettuate a chi era senza mascherina, l’assessore al Commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, non la indossa: pur trovandosi all’aperto, è in presenza di altre persone, senza rispettare la distanza interpersonale minima, e avrebbe dunque fatto bene ad indossarla e a dare il buon esempio. La disattenzione dell’assessore non è passata inosservata.

