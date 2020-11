Il sindaco Cariello si è dimesso

di Pina Ferro

Eboli è ora, ufficialmente, orfana del primo cittadino. Ieri mattina, Massimo Cariello ha rassegnato le dimissioni da sindaco. Una decisione che era nell’aria già da alcuni giorni, tanto che era stato anche già ipotizzato un ritorno al voto nella prossima primavera. Eletto con l’80% dei consensi, Cariello, non ha espletato neppure per un giorno il secondo mandato, in maniera ufficiale, da sindaco. Era, infatti, previsto per il 9 ottobre, giorno dell’arresto, il giuramento del sindaco a Palazzo di città. Ora Cariello, già sospeso dall’incarico dal Prefetto Russo, ha 20 giorni di tempo (come prevede la norma in materia) per ripensarci. In ogni caso il ripensamento pare sia una ipotesi alquanto remota. Si tratta di una decisione presa a seguito della valutazione di diversi elementi.

