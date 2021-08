Il sindaco Bottigliero “bacchetta” Sonia Alfano

di

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Generoso Bottiglieri attacca il collega di San Cipriano Picentino e consigliere provinciale di minoranza Sonia Alfano. Al centeo della “ramanzina e correzione del nome” del centro collinare vi è un’interrogazione presentata dal rappresentante di Palazzo sant’Agostino qualche giorno fa inerente la viabilità. “Penso che Castiglione del Genovesi e non dei Genovesi sia un comune ben rappresentato dai suoi amministratori e che i suoi rappresentanti in ambito del Consiglio Provinciale, fortunatamente,stanno in maggioranza. — scrive il primo cittadino di Castiglione del Genovesi in un post pubblicato sulla sua bacheca facebook e rivolto a Sonia Alfano – In questi sette anni di consiliatura ho avuto sempre un occhio di riguardo e, dai tecnici dell’Ente che dallo stesso presidente Strianese. In questo lasso di tempo e per incendi, come quello attuale, che per piogge abbondanti la strada provinciale 105, San Mango-Castiglione, é stata chiusa al traffico pedonale e veicolare per almeno quattro volte. Con l’aiuto dell’Ente Provincia, Comunità Montana “Monti Picentini”, tecnici comunali e proprietari terrieri siamo sempre riusciti a renderla fruibile. La frana alluvionale del 2019 ha richiesto due interventi importanti.Il primo aprendo momentaneamente la strada ha permesso anche ai cittadini di San Cipriano Picentino di percorrerla evitando il lungo giro per superare l’interruzione sul tratto Filetta-San Cipriano ed un secondo ed ultimo intervento con messa in sicurezza della strada e sua apertura definitiva. I miei ringraziamenti vanno alla Provincia, Regione Campania e Governatore in persona. Un grazie anche al sindaco di San Mango. Di Giacomo, per l’interessamento. Si continua a lavorare in pieno sinergismo con la Provincia: domani ho un incontro con il Presidente Strianese. Si lavora affinché ci siano ulteriori miglioramenti per la viabilità dei Picentini. Ringrazio in ogni caso il consigliere provinciale di opposizione nonché collega sindaco Sonia Alfano per l’interrogazione effettuata ribadendo che mai come in questi ultimi anni l’Ente Provincia é presente per qualsiasi problematica inerente la viabilità sulle nostre strade. Buon lavoro a tutti”.

