Il sindaco Napoli: “La loro rettitudine continuerà ad essere un faro per tutti noi”

di Monica De Santis

“Sono trascorsi 29 anni dalla terribile e inumana strage di Capaci che provocò la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicilio. La mafia voleva uccidere i valori di legalità e giustizia. Il loro esempio di rettitudine continuerà ad essere un faro per tutti noi”. Scrive così sul suo profilo social il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, per ricordare la figura di Giovanni Falcone e il vile attacco fatto dalla Mafia per piegare il magistrato che stava mettendo in ginocchio la loro rete ed i loro affari. Nella giornata di ieri sono tanti i personaggi del mondo politico e della cultura che hanno voluto ricordare Giovanni Falcone: “29 anni fa la mafia uccise Giovanni Falcone. In memoria sua e di tutte le vittime della strage di Capaci, lo Stato non abbassi la guardia, continui a lavorare per sconfiggere definitivamente la mafia. Seguendo l’esempio, il lavoro, il coraggio di Falcone, insieme, possiamo farlo”, scrive su Twitter il deputato del Pd Piero De Luca. Per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna:

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia