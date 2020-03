Il servizio Ivg a Salerno non è bloccato, si procede anche se a rilento

E’ con gioia e profondo conforto che possiamo affermare che il servizio di IVG al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno é mantenuto anche in questo periodo così complesso. Invitiamo quindi, qualora riceviate notizie differenti da questa anche al telefono, a comunicarlo e soprattutto chiedete di parlare con il primario o con chiunque possa fornire indicazioni esatte. Il servizio di Ivg a Salerno é attivo e questa é la cosa che ci interessa di più per il bene di tutte le donne in questo momento così delicato.

