Il servizio di trasporto scolastico diventa a pagamento da settembre

di Monica De Santis

Diventa a pagamento il servizio trasporto scolastico del Comune di Salerno. A stabilirlo ieri mattina la giunta comunale che ha deliberato, appunto per far pagare il servizio ai genitori di quegli alunni che ne faranno richiesta. Ancora non stabilite le quote, di sicuro il prezzo da pagare, come per il servizio mensa, cambierà in base all’Isee familiare che si dovrà presentare contestualmente alla richiesta del servizio. Una decisione, dicono dal Comune necessaria, se si vuol consentire all’Ente stesso di poter partecipare a bandi per il miglioramento del servizio ed anche per l’adeguamento dei mezzi. Sembra, infatti, che l’offrire il trasporto a scuola in maniera gratuita escluda di fatto l’amministrazione comunale a partecipare a bandi per il miglioramento dell’offerta. E visto che la richiesta è elevata e che i mezzi a disposizione sono pochi ed anche un po’ datati, l’unica soluzione è proprio quella di prevedere una quota che i genitori potranno pagare o per tutto l’anno scolastico oppure mensilmente. Entro la fine di agosto e la prima settimana di settembre dovrebbero essere stabilite anche le quote di pagamento. Intanto, sul sito del Comune di Salerno sono state pubblicate le modalità d’accesso per l’anno scolastico 2022/2023 per la cedola libraria e il contributo per l’acquisto dei libri di testo. Per quanto concerne la cedola libraria questa è riservata agli studenti appartenenti a nuclei familiari con Isee che va da 0 a 5000 euro, le relative istanze dovranno essere presentate presso gli uffici del settore istruzione e formazone da martedì 16 agosto a venerdì 14 agosto. Gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15,30 alle 16,30. Sarà obbligatorio per gli utenti interessati che concordino un appuntamento contattando nei giorni dal lunedì al venerdì il numero 089667309. Inoltre, al fine di ridurre al minimo il tempi di attesa e consentire un più rapido ed efficiente svolgimento del servizio, è indispensabile che tutti gli utenti prima di accedere agli Uffici provvedano a compilare il modello d’istanza in tutte le parti e si muniscano delle fotocopie dei documenti da allegare allo stesso. Le istanze dovranno essere corredate da copia dell’attestazione Isee in corso di validità, copia del documento d’identità del richiedente, copia del codice fiscale del richiedente. Per l’assegnazione del contributo per l’acquisto dei libri di testo questa è riservata agli studenti appartenenti a nuclei familiari con valori Isee che vanno dai 5001 euro ai 10633 euro per la fascia 1 e da 10633,01 euro a 13300 euro fascia 2. Le istanze dovranno essere correlate da fattura emessa dal libraio o da altro esercente autorizzato che dovrà contenere il titolo dei libri acqistato, il numero delle copie, l’autore, l’editore, il codice Isnb, il prezzo unitario, l’importo totale fatturato, il timbro e la firma del rivenditore. Copia dell’attestazione Isee, documento d’identità e codice fiscale, copia del codice iban. Le istanze dovranno essere presentate dal 17 ottobre al 30 novembre 2022

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia