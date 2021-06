Il segretario generale dell’Aci a Salerno per Progetto Aci – Coni

E’ partito da Salerno il nuovo progetto multidisciplinare ideato dal Coni che ha visto la partecipazione attiva dell’Automobile Club Salerno per l’organizzazione complessiva dell’iniziativa. Dopo diversi appuntamenti presso il Circuito del Sele di Battipaglia in cui i ragazzi hanno potuto apprendere gli elementi della guida in sicurezza ed effettuare i primi giri in pista con i gokart, si è svolta presso il Pattinodromo Comunale di Salerno, gestito dal Comitato Provinciale Csi la conferenza di presentazione del progetto e l’analisi dei primi risultati di una idea innovativa che prevede lo scambio di esperienze tra atleti di diverse discipline sportive. A fare da anfitrione il Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi, il quale ha accolto per l’intera giornata di domenica 13 giugno 2021 i numerosi piccoli allievi desiderosi di poter guidare un vero go kart elettrico sulla pista del pattinodromo, dopo aver appreso gli elementi teorici di guida e di sicurezza della circolazione stradale.

