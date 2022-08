Il salernitano Enzo Maraio verso candidatura in Emilia Romagna

di Erika Noschese

Il salernitano Enzo Maraio, leader del PSI, verso una candidatura come capolista in Emilia Romagna. Sono le ultime indiscrezioni di queste ore che vedrebbero il numero uno del partito socialista italiano pronto a candidarsi altrove e non nella sua città, Salerno. Maraio per ora è alla ricerca di una candidatura sicura e l’accordo con Pd e Articolo Uno non facilita. Al momento si tratta solo di voci che dovrebbero però essere confermate nei prossimi giorni quando sarà più chiaro il quadro delle alleanza, anche alla luce dell’adesione di Sinistra Italiana e Verdi. Al momento per Maraio non è esclusa neanche l’ipotesi Roma ma resta sempre da capire se si giocherà il tutto per tutto per un posto al Senato o alla Camera dei Deputati.

