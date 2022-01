Il ricordo di Enzo fasano. Di Guido Milanese

di Guido Milanese

Vi è una storia che non può essere dimenticata , mi riferisco alla storia di Enzo Fasano , la cui memoria deve essere raccolta quale insegnamento di impegno di vita e di ardore politico. Esempio illuminato di semplicità, altruismo e generosità, capace di stabilire immediati rapporti di relazione umana e di coinvolgimento politico e sociale. Ogni aspetto della verità è stato da lui raccolto e sostenuto contro gli infingimenti e le ipocrisie del politichese. Capace di profonde pulsioni ideologiche ,mai tradite seppur adattate e piegate intelligentemente al mutare dei tempi e delle circostanze con una sua propria personale autonoma sensibilità critica ed autocritica. Due costanti hanno caratterizzato la sua esistenza : il sentimento umano senza indulgere al mielismo e l’impegno, scevro da esaltazioni di ipertrofismo.L’antica amicizia personale e familiare che mi lega a Lui ,alla dolce Anna e al figliolo Giovanni trascende dal comune impegno politico e dall’essere stato costante suo punto di riferimento nei suoi momenti bui di sofferenza per riferirsi anche ad altri valori condivisi,quali la profonda cultura democratica ed il rispetto massimo dell’altro.Egli ha attraversato l’intero scenario politico dai livelli locali e regionali per approdare a livello nazionale alternativamente fra Camera e Senato, rappresentandosi sempre con grande umiltà e capacità di ascolto ed accoglienza .Penso che parlarne oggi sia doveroso, tributo alla memoria ed un legittimo voto ci venga esaudito: Che il suo breve viaggio terreno sia esempio per le nuove generazioni che si avvicinano alla partecipazione all’agone politico per la carica di passione ideologica che ha sempre indirizzato la linearità dei suoi comportamenti.

On.Guido Milanese

