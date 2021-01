“Il Regina Margherita ha bisogno di spazi e di locali in sicurezza”

di Monica De Santis

Genitori in prima linea quelli del Regina Margherita di Salerno. Genitori in prima linea al fianco della dirigente scolastica per cercare di trovare finalmente una soluzione che riporti appena le scule saranno riaperte anche gli alunni dello storico liceo in classe. “Il nostro istituto fino a quando era attivo il Tribunale di Sorveglianza aveva come uscita di emergenza la scala principale del Tribunale che dava su piazza XXIV maggio. Questo accesso è poi stato chiuso quando è iniziato il trasloco degli uffici, ed ora che le chiavi sono state consegnate continua a rimanere chiuso, ma soprattutto il Comune non vuole concedercelo, per tanto noi siamo senza uscita d’emergenza”.

