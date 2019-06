Il quartetto Felix da Mattarella, l’elogio del sindaco Napoli

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli esprime i suoi rallegra menti al “Quartetto Felix” premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Capo dello Stato ha premiato gli artisti campani Vincenzo Meriani, Francesco Venga, Matteo Parisi e la pianista salernitana Marina Pellegrino. Un riconoscimento che premia il talento e l’impegno di un gruppo di amici che ha trasformato un sogno in una splendida realtà apprezzata in tutta Italia per il virtuosismo interpretativo.

