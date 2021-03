Il pugile Socci dal ring alla cronaca rosa con l’ultima fiamma Paola Caruso

SALERNO – Dal ring con i guantoni a quello della cronaca rosa il passo è breve per Dario Socci. Il pugile salernitano, noto ai più come The Italian Trouble, tra un allenamento e l’altro è riuscito stando alle ultime news di cronaca rosa a fare un autentico colpaccio: conquistare il cuore della regina dei salotti Mediaset e stella dell’ultimo calendario For Men, Paola Caruso. A svelare i primi dettagli è il settimanale “Nuovo” a cui l’ex Bonas di Avanti un Altro ha rivelato di aver iniziato una frequentazione con il boxeur da un paio di mesi. Galeotto un Direct su Instagram a cui hanno fatto poi seguito un incontro professionale favorito da un amico in comune. Da lì la scintilla, nonostante le problematiche di distanziamento legate al Covid e agli impegni professionali di entrambi. Intervistata da Nuovo Tv tra l’altro l’ex Bonas di Avanti un Altro ha dichiarato che a compiere il primo passo è stato lui su Instagram, poi ha fatto una collaborazione con un’azienda e si sono incontrati grazie a un amico. Dopo tutte le esperienze negative che ha avuto, ora “ho paura e ci vado con i piedi di piombo, ho fatto fatica ad aprirmi”, ha dichiarato l’ospite ormai fissa dei programmi di Barbara D’Urso riconoscendo di aver trovato molta sintonia con Dario grazie alla reciproca passione per lo sport (equitazione nel caso dell’esplosiva bionda). Le premesse per un futuro importante ci sono tutte, se son rose fioriranno. Intanto Dario Socci è pronto a tornare sul ring. A breve potrebbe essere ufficializzato un match che potrebbe segnare uno snodo cruciale per il campione salernitano. Quattordicesimo nel Ranking nazionale, cinquecentosettantasei-esimo in quello mondiale, e classificato anche nel Ranking dell’IBF, Dario Socci dopo aver concluso il contratto con la Qwert Boxing di Miloš Veselý, rimane free-agent per metà del 2019 e tutto il 2020. Successivamente è passato sotto l’egida professionale degli allenatori Aaron Davis (Morris Park Boxing Gym) e Alejandro Gonzalez (Escuela de Boxeo Canelo Alvarez), e attualmente è seguito da Giorgio Maccaroni (Fortitudo Boxe Roma, di cui è anche socio) ed Emilio Desiderio (Pugilistica Salernitana). A gennaio 2021 firma un contratto per la Promo Boxe Italia e diventa ufficialmente un pugile della scuderia del Manager Mario Loreni. Ora è pronto a tornare sul ring con Salerno, la Salernitana e Paola nel cuore.

