Il primo nato del 2021 in Italia è il nocerino Vincenzo De Prisco

di Monica De Santis

Un fiocco azzurro e un fiocco rosa. Inizia così il nuovo anno a Salerno e provincia con la nascita di Vincenzo e Francesca Pia. Due belissimi bambini nati dopo minuti dopo la mezzanotte. A venire al mondo per primo nella Clinica del Sole di Salerno è stato proprio Vincenzo. La sua nascita è avvenuta un minuto esatto dopo la mezzanotte facendo detenere al piccolo insieme con Aurora (nata a Roma, ad Antonio (nato in Sicilia) e ad Elia (nato a Foligno), il primato di primi nati di questo nuovo anno che per tutti si spera sia l’anno della rinascita e della ripresa.

