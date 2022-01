Il presidente Strianese positivo alla variante Omicron

di Erika Noschese

Positivo alla variante Omicron. Non sembra iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno per il presidente della Provincia Michele Strianese che già nel 2020 è stato colpito dal virus. Ieri, il sindaco di San Valentino Torio ha annunciato di essere in quarantena, positivo alla variante Omicron. “Omicron d’altro canto è meno aggressiva ed attacca la gola e l’ albero bronchiale, molto di meno i polmoni, per cui è difficile che possa provocare crisi respiratorie, soprattutto se si è vaccinati. In sostanza la variante Omicron nei soggetti sintomatici come me, genera una forte influenza che però va ben curata e seguita”, ha raccontato il presidente di Palazzo Sant’Agostino, in isolamento dal giorno di Capodanno, ovvero dal momento in cui sono iniziati i primi sintomi. Dopo cinque giorni sta un po’ meglio ma lo stato influenzale permane ancora ed è molto invadente. “In realtà ho tardato a fare la dose booster di richiamo che avrei potuto fare già a partire del 9 dicembre, visto che erano scaduti i 6 mesi dalla prima dose (ebbi il coronavirus già a novembre 2020). Quando ho fatto la dose di richiamo, ovvero il giorno 30 dicembre, purtroppo avevo già contratto l’infezione, pur senza ancora saperlo visto che i primi sintomi sono comparsi a Capodanno. Per questo motivo mi appello a tutti affinchè procediate tempestivamente alla vaccinazione e soprattutto a fare la cosiddetta terza dose – ha detto ancora Strianese – Probabilmente se avessi fatto l’iniezione della dose booster già il 9 dicembre, almeno non avrei avuto i sintomi che si sono manifestati e contro i quali sto combattendo”. Di qui l’appello alla cittadinanza: “La salute viene prima di ogni cosa e non bisogna trascurarla rispetto agli impegni istituzionali, professionali e familiari, che pur giustamente bisogna onorare. Il mio pensiero e il mio saluto più affettuoso vanno a tutti coloro che sono nella mia stessa situazione o che, peggio ancora, sono in ospedale in condizioni più gravi e che quindi combattono una battaglia importante. Forza e coraggio!!”.

