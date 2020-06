Il prefetto Russo sospende Di Martino dalla carica di sindaco

Il prefetto Russo sospende dalla carica di sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (c.d. legge Severino). Verificata quindi “la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di sindaco del sig. Giovanni Di Martino – che riveste anche la carica di Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi- nei cui confronti il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato in data 8 giugno scorso la misura cautelare del divieto di dimora. Il provvedimento è stato notificato al Consiglio Comunale, ai fini della conseguente presa d’atto. Le funzioni del primo cittadino restano in capo al vicesindaco.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia