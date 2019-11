Il postino non bussa più Residenti sul piede di guerra: non ricevono la corrispondenza

di Andrea Pellegrino

Il postino non bussa più nella zona di San Leonardo di Salerno. Da quasi venti giorni la corrispondenza non viene più recapitata ai residenti e alle attività commerciali della zona orientale di Salerno. Un disagio, questo, che è stato già segnalato in più occasioni agli organi preposti ma che ancora non ha trovato soluzione. Non è la prima volta che accade. A quanto pare la presenza di un solo postino per la copertura di un’area vasta della città rallenta di non poco la consegna della corrispondenza. Un danno soprattutto per le attività commerciali. I cittadini e i commercianti lanciano un nuovo appello all’amministrazione delle poste italiane affinché quanto prima il problema venga definitivamente risolto.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia