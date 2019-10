IL PERSONAGGIO/ Casmiro Lieto: Da Avellino alla Rai con il marchio della Lega

Produttore e autore tv con la Rai di fortunate trasmissioni tra cui “La Prova del Cuoco”, condotta all’epoca da Elisa Isoardi, e “La Vita in Diretta”, Lieto e’ stato in pole position per la direzione di Rai1 e Rai2, indicato in quota Lega. Fino a oggi ha firmato come autore il programma di Rai2 “La Domenica Ventura”. Nel passato ad Avellino e’ stato anche socio di una delle emittenti storiche della citta’ irpina, Telenostra. Casimiro Lieto, avellinese, classe 1963, e’ tra gli arrestati dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta “Ground Zero 2” sulle sentenze pilotate nella Commissione tributaria di Salerno . Una vicenda giudiziaria destinata a mettere fine a una carriera trentennale con la Rai che ha annunciato di aver “avviato l’iter per la risoluzione del contratto di collaborazione” con Lieto. Dal Festival di Sanremo (otto edizioni) a Telethon, da Pavarotti and Friends a “Domenica In”, “Una vela per sognare”, “Sanremo festa d’estate”, “Una giornata particolare” e cosi’ via, Lieto e’ venuto alla ribalta come autore di Elisa Isoardi prima con “Il tempo e denaro”, “Buono a sapersi” e poi con “La Prova del cuoco” nel periodo in cui la conduttrice era la fidanzata dell’ex vicepremier Matteo Salvini. Ma e’ stato autore di molti programmi di intrattenimento e giornalistici: nell’ultimo anno e’ passato alla “Vita in diretta”, ma attualmente era impegnato con Rai2 nella trasmissione sportiva condotta da Simona Ventura, “La Domenica Ventura” (il contratto andava dal 19 agosto 2019 e sarebbe dovuto scadere il 24 maggio 2020, ndr). Sul suo nome si era alzato un polverone di polemiche quando un anno fa erano circolate le indiscrezioni su un suo possibile approdo alla direzione di Rai1 (o, in alternativa, di Rai2) che secondo i rumors sarebbe stato caldeggiato dall’allora ministro dell’Interno Salvini.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia