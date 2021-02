«Il periodo difficile è alle spalle»

di Marco De Martino

Fabrizio Castori è ancora scosso, nonostante il successo di Ascoli, per quanto accaduto a Patryck Dziczek. Il tecnico commenta così i secondi interminabili seguiti al malore del polacco: “Abbiamo vissuto male l’episodio, abbiamo avuto tanta paura. Purtroppo –spiega il trainer- è la seconda volta che succede. Come nell’allenamento, che era appena iniziato, Dziczek era entrato da poco e non aveva avuto contrasti. Si fa fatica a spiegare quale possa essere la causa, spero che si rimetta presto visto che la prima cosa è la salute. Di sicuro va analizzato da chi di dovere in maniera più approfondita quale sia il problema”. Castori poi ritrova il sorriso commentando la bella vittoria corsara nella “sua” Ascoli: “Vincere qui non era facile, l’abbiamo fatto giocando una grande partita.

