“Il Pd vince grazie al sostegno di Popolari e Moderati e senza l’apporto del M5S”

I Moderati hanno dato il loro decisivo contributo in coalizione con il Pd. A rivendicare il merito del risultato raggiunto in diversi comuni della provincia di Salerno è Aniello Salzano, coordinatore di Popolari e Moderati: “Dove in provincia di Salerno si è votato, il Pd ha vinto senza l’apporto del M5S, anzi scegliendo di rinunciare all’alleanza con i Grillini, ma optando di andare in coalizione con i Moderati, che ovunque hanno dato il proprio decisivo contributo”, ha detto Salzano. A Nocera Inferiore, a Mercato Sanseverino, ad Agropoli, a Roccapiemonte come a Castel San Giorgio, tanto per fare degli esempi, liste e rappresentanti espressione anche del popolarismo cattolico, hanno assicurato un grande successo ai candidati Sindaci di Centro-Sinistra. “Il merito, occorre obiettivamente riconoscerlo, è da attribuire innanzitutto all’onorevole Piero De Luca, che prima degli altri ha dimostrato di credere fermamente in un progetto che con convinzione, determinazione e coraggio sta attuando a Salerno e in provincia – ha aggiunto il coordinatore dei Moderati e Popolari – Pertanto in questa campagna elettorale egli non si è risparmiato, mettendoci la faccia e impegnandosi ovunque si è votato. La strategia del PD salernitano, sposata e portata avanti con coerenza dal suo Coordinatore Vincenzo Luciano, prevede infatti un rapporto politico con i moderati e i riformisti, che ha dato e sta dando sul piano elettorale risultati più che lusinghieri. I Popolari e Moderati, da parte loro, esprimono la propria soddisfazione per i successi conseguiti nei Comuni ove si votava, riaffermano la propria convinta, leale collaborazione con le amministrazioni di Centrosinistra e una rinnovata adesione agli impegni politici sottoscritti”. er.no

