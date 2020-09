“Il Pd si conferma forza politica centrale capace di aggregare moderati e progressisti”

di Erika Noschese

“Siamo profondamente soddisfatti del risultato raggiunto perchè il Partito democratico si conferma forza politica centrale in grado di aggregare un mondo anche moderato e progressista e mettere al servizio delle comunità, amministratori seri, capaci, competenti”. Lo ha dichiarato il deputato dem Piero De Luca che, nella mattinata di ieri, ha incontrato militanti e sostenitori per analizzare il voto delle elezioni regionali che, di fatto, hanno visto una vittoria schiacciante del presidente De Luca. Presente all’incontro anche il segretario provinciale del partito Vincenzo Luciano, che ha analizzato i risultati ottenuti alle ultime elezioni amministrative, alla presenza dei sindaci della coalizione di centrosinistra eletti in Provincia di Salerno. “Questa credo sia la più grande soddisfazione: aver contribuito a fornire e mettere al servizio dei comuni al voto, degli amministratori capaci di dare risposte ai problemi reali delle nostre comunità – ha dichiarato ancora De Luca junior – Si avverte in questo momento storico del Paese una ritrovata consapevolezza da parte delle nostre comunità di avere istituzioni governate da una classe dirigente seria, responsabile, capace e competente. Non c’è più voglia di fumo, di demagogia, di propaganda, ma di fatti, di proposte concrete, di risposte serie ai problemi che sono di carattere sanitario, economico, sociale che dobbiamo affrontare e risolvere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Siamo motivati, convinti che la strada intrapresa sia quella giusta. Ora abbiamo la possibilità, anche in questa provincia, di continuare il lavoro svolto”.Secondo il segretario Pd, Vincenzo Luciano, “il nostro partito è una comunità di tanti amministratori, simpatizzanti, semplici elettori che hanno ritenuto di sposare non tanto un partito, ma probabilmente un progetto, il progetto politico che fa capo al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In qualche modo i cittadini riconoscono ai nostri amministratori e al nostro progetto dei meriti di buona amministrazione. I nostri amministratori, infatti, sono capaci, competenti, seri. Sono stati in grado, anche nella fase della pandemia, ma non solo, di riuscire a gestire situazioni difficili e complesse”.

