“Il Pd a Napoli è all’opposizione, non voti il bilancio”

“No al bilancio. Al comune di Napoli il Partito Democratico è all’opposizione”. Lo dichiara Leo Annunziata, Segretario del Partito Democratico della Campania. “Ormai sono dieci anni che, purtroppo, la Città di Napoli è amministrata malissimo. Non ci sono dubbi: De Magistris è stato il peggior Sindaco di Napoli – ha aggiunto Annunziata – Un vero e proprio disastro. Il Partito Democratico voterà no al bilancio e chiede le dimissioni immediate di De Magistris. Napoli ha bisogno di una svolta”.

