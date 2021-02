Il Pci attacca l’assenza del centro-destra alle ultime amministrative

di Marco Naponiello

“Apprendiamo dalla stampa che il centro destra ebolitano torna a far capolino sulla scena politica. Alle ultime elezioni avevamo creduto che fosse stato punto da un fuso e, caduto in un sonno profondo, fosse stato impossibilitato a partecipare alla competizione politica cittadina.” Inizia con una tratteggio ironico la nota stampa della sezione cittadina del Pci ebolitano, che spedito continua:” Ed ora eccoli qua, come Aurora si risvegliano dopo il bacio del grande amore. Smaltita la sorpresa ci tocca fare i conti con la realtà e riteniamo doveroso proporre agli ebolitani una riflessione politica. Perché erano caduti nel sonno e quale grande amore li ha risvegliati?

