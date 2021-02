Il patron Sorgente: “Non vi erano tutte le condizioni ma siamo pronti a ripartire”

di Davide Maddaluno

Con tante incognite ma soprattutto con la passione di sempre, a difesa della storia. Parte ufficialmente questa settimana la marcia di avvicinamento al prossimo, intricato, campionato di Serie C Gold della Pallacanestro Salerno. Con i calendari in itinere e la formula del torneo in attesa di approvazione definitiva (3 gironi misti sotto l’egida della Fip Campania), il sodalizio presieduto da Mimmo Sorgente sarà in ogni caso ai nastri di partenza il prossimo 7 marzo: “Rinunciare significava perdere il titolo e nonostante a nostro giudizio non ci fossero tutte le condizioni ideali per ripartire ci siamo rimboccati le maniche ed eccoci qua – spiega il massimo dirigente salernitano

