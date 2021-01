Il parlamentare Acunzo gioca d’anticipo nella sua città

Escluso dal Movimento 5 Stelle a causa dei mancati rimborsi, Nicola Acunzo prova a cercare la sua dimensione politica. Il parlamentare salernitano, infatti, in questi giorni è particolarmente impegnato per le elezioni amministrative a Battipaglia. Per il momento, si esclude un suo diretto coinvolgimento così come sembra definitivamente esclusa anche una sua candidatura alla carica di sindaco ma pare che stia lavorando per piazzare i suoi fedelissimi in lista e per trovare il nome giusto per provare a sfidare il sindaco uscente Cecilia Francese.

