Il numero dei contagi in provincia di Salerno continua ad aumentare: 11 nuovi casi di Covid

Continua ad aumentare il numero dei casi di covid in provincia di Salerno. Stando all’ultimo bollettino diramato dall’asl, nella giornata di ieri, sono emersi 11 nuovi positivi. Nello specifico, 4 casi a Battipaglia, 3 a Sarno, 1 a Salerno città, 1 ad Eboli, 1 ad Ascea e 1 a Pellezzano. Dall’inizio della pandemia ad oggi, sono stati riscontrati 1234 casi di Coronavirus e di questi 360 risultano ancora positivi. Solo nel pomeriggio di lunedì sindaco di Eboli Massimo Cariello annunciava che in città stava calando il numero complessivo dei casi positivi Covid-19: sei sono infatti le persone ufficialmente negativizzate dopo due tamponi consecutivi e negativi; due le persone che lunedì erano risultate positive al Covid-19 e attualmente in regime di isolamento obbligatorio. Per tutte sono state attivate le procedure di ricostruzione dell’anagrafe dei contatti. “L’invito rivolto a tutti è quello di evitare assembramenti e indossare le mascherine nei luoghi pubblici e negli spazi che non consentono il distanziamento sociale”, aveva detto il primo cittadino di Eboli. Intanto, a Pellezzano emerge un nuovo caso di positività ma sono guariti due coniugi, entrambi residenti in via Paolo Borsellino a Pellezzano. A seguito della negatività dei tamponi refertati presso il laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Salerno, è stata attestata la guarigione completa della coppia. Di conseguenza è stata chiesta la revoca dell’ordinanza di quarantena obbligatoria richiesta dall’Unità Operativa che rilevò circa un mese e mezzo fa la positività dei due residenti di Pellezzano. Il primo cittadino aveva cantato vittoria annunciando che Pellezzano era covid free ma ecco che l’ombra del virus è in agguato ed un nuovo caso si è presentato. “Una splendida notizia – ha commentato il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra – A seguito di questa comunicazione sulla negatività di questa coppia di residenti nel nostro territorio, provvederò a revocare l’ordinanza di quarantena obbligatoria. Ringrazio questi due coniugi per aver osservato scrupolosamente il periodo di quarantena a cui erano stati sottoposti a seguito della positività che era stata loro riscontrata. Oggi, possiamo dichiarare con orgoglio che il nostro territorio è Covid-Free, privo quindi di ogni caso di soggetti positivi al coronavirus. Nonostante tutto, in virtù dell’aumento del numero di contagiati che da diverse settimane viene registrato attraverso i dati forniti dalla Protezione Civile Nazionale, sento il dovere di esprimere ancora una volta un forte richiamo al senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini, soprattutto i più giovani”, aveva infatti annunciato nella serata di lunedì il sindaco.A Pellezzano, come già annunciato, agenti della Polizia Municipale, carabinieri della locale stazione e volontari della Protezione Civile, hanno intensificato i controlli per verificare la corretta osservanza delle regole dettate dalle disposizioni Governative in tema di emergenza sanitaria. Le raccomandazioni da parte dei primi cittadini sono sempre le stesse: rispettare le ordinanze, indossare la mascherina e non abbassare la guardia.

