“Il nostro regalo di Natale alla città”

di Marco De Martino

Fabrizio Castori è sereno e soddisfatto dopo il ritorno al successo della sua Salernitana contro la Virtus Entella, nonostante un primo tempo giocato male e chiuso in svantaggio: “Sapevo che sarebbe stata una partita difficile –ha sottolineato il tecnico- perché l’Entella è una buona squadra che veniva da una striscia di tanti risultati negativi e per la legge dei grandi numeri poteva capitare che potesse interromperla. Tra l’altro –ha proseguito Castori- hanno trovato il gol per un nostro errore, ci siamo innervositi e non siamo riusciti a reagire. Il primo tempo è scivolato via così, siamo entrati in campo nella ripresa più sereni ed abbiamo creato qualche buona occasione sulle corsie laterali trovando due reti che ci hanno consentito di ribaltare il risultato e vincere la partita. E’ stata una prova di maturità rimediare così ad una partita che si era messa male”.

