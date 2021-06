Il movimento Avanti Battipaglia annuncia sostegno alla Francese

di Erika Noschese

Avanti Battipaglia in campo, alle prossime elezioni amministrative, a sostegno del sindaco uscente Cecilia Francese. Nei giorni scorsi, il movimento politico ha annunciato i primi candidati al consiglio comunale di Battipaglia: Vincenzo Botte, Paolo Palo, Campione Marco, Piero Carrafiello, Dario Toriello, Giampaolo Lupo, Antonio Esposito, Giuseppe Manzi, Vito Balestrieri, Barbara Capasso, Antonio Carrafiello e Michela Pagliarulo. “ Il nostro impegno incessante continua con la stessa determinazione e correttezza di quando siamo nati, sempre a sostegno della nostra amata Battipaglia, e sempre liberi da imposizioni ed influenze politiche esterne”, hanno dichiarato gli attivisti che, nei prossimi giorni, presenteranno altri candidati. Già nei giorni scorsi il movimento aveva espresso parole di ringraziamento per il lavoro portato avanti dall’amministrazione Francese, con l’approvazione – in consiglio comunale – del Bilancio 2020. “Questo naturalmente non è un punto di arrivo bensì un punto di partenza per far sì che per gli anni seguenti si potranno programmare ed investire risorse nei quartieri e per il centro della città, nei settori come Cultura, Sport, Commercio, Sicurezza, per rendere fruibile le enormi risorse umane e naturali della nostra città”, hanno dichiarato gli attivisti battipagliesi.

