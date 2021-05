Il movimento autonomi e partite ive: “Ci troviamo di fronte ad un ennesima beffa”

Il movimento autonomi e partite ive scende in campo contro il decreto riaperture che riguarda il comparto Wedding ed eventi “ci troviamo di fronte ad un ennesima beffa” afferma il responsabile campano Giuseppe Calabrese. Secondo il gruppo nel decreto Riapertura del 15 Giugno “Come lo scorso anno ma con l’aggiunta del green pass che non farà altro che creare confusione e caos per l’organizzazione degli eventi”. Sono due i punti principali che vengono contestati dal movimento, il primo è che “Se un festeggiato risulta positivo o addirittura il festeggiato risultasse positivo 48 ore prima dell’evento come funziona con l’approvvigionamento sostenuto, l’organizzazione del personale sia fisso che extra, gli allestimenti e tutto ciò che circonda per la riuscita dell’evento?” mentre per il secondo punto si evidenzia che “Con una campagna vaccinale già ben avviata, tutte le cure che ci sono e i sistemi di prevenzione, è necessario attuare tutte queste restrizioni visto anche la facile reperibilità degli invitati in caso di positività avendo la lista degli invitati? Un settore già messo in ginocchio si vedono attuare dei protocolli sponsorizzati dalle regioni frutto di discussioni con le associazioni di categoria che evidentemente fanno un lavoro molto diverso dal nostro”.

