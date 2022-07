“Il mio obiettivo? Riaprire il Museo archeologico e ristrutturare Villa Guariglia”

di Monica De Santis

Dopo l’inizio dei lavori di manutenzione presso il Museo Archeologico Provinciale di Salerno, la scorsa settimana ora il Consigliere Provinciale delegato alla Cultura, Francesco Morra guarda avanti e si pone come prossimo obiettivo quello di riaprire Villa Guariglia. “E’ un traguardo che mi sono posto quello del restauro e della riapertura della villa, che sarà fruibile anche per il piano superiore e abbiamo pensato anche ad una manifestazione d’interesse per entrare a far parte del comitato scientifico del Centro Studi, che per lascito testamentario deve insistere e produrre in quegli spazi”, a detto a margine della conferenza stampa di presentazione dei Concerti di Villa Guariglia in tour. “Il mio mandato durerà altri due anni e per allora vorrei vedere questi due luoghi ritornare ad essere fruibili da tutti. Il Museo Provinciale sarà presto fruibile al pubblico e speriamo di poterne dare risalto in tempi brevi anche attraverso l’organizzazione di diverse manifestazioni culturali, per quanto concerne Villa Guariglia c’è bisogno ancora di un po’ di tempo, ma faremo di tutto affinchè i tempi siano davvero brevi”. Per quanto concerne i lavori al Museo Archeologico provinciale, questi stanno prevedendo la sistemazione della pavimentazione che in più parti risulta sconnessa e la sostituzione dei pannelli della controsoffittatura. Al termine dei lavori edili è previsto un intervento di pulitura dei reperti archeologici presenti nel museo. “Pensiamo di concludere al più presto i lavori per consegnare nuovamente ai cittadini della nostra Provincia il museo, ricco di interessanti reperti. Poi passeremo a Villa Guariglia e di sicuro lavoreremo affinchè anche l’area archeologica di Fratte venga valorizzata maggiormente. Questo sarà possibile farlo anche grazie a manifestazioni come i Concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour”, ha detto infine il consigliere provinciale.

