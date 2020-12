“Il mio desiderio è rivedere l’Arechi pieno di tifosi”

di Enzo Sica

Buonasera e buon Natale presidente. <Grazie anche a lei ed a tutti i tifosi della Salernitana>. Dall’altro capo del telefono ci risponde Marco Mezzaroma co patron granata, sempre un <gentleman>, disponibile ai nostri inviti. E soprattutto in questo momento importante del campionato della Salernitana anche lui ci tiene a far conoscere il suo pensiero.

Presidente primi in classifica in serie B. Pensi che nella stagione 2018 – 20119 dopo 14 giornate la squadra aveva 20 punti. Oggi stesse giornate, otto punti in più. Dunque,,,

<Diciamo che questo è un giusto riconoscimento al lavoro fin qui svolto che non è poco. La penso in questo momento alla Catalano, si ricorda cosa diceva: <meglio girare in rolls royce che in cinquecento> dunque una metafora che calza a pennello per la nostra squadra>

