Il maltempo fa ancora danni: frana a Vietri sul Mare

La Costiera frana ancora. Nel pomeriggio di oggi, infatti, da un costone roccioso sono caduti improvvisamente diversi massi lungo Via Benedetto Croce, la strada statale che collega Salerno con il comune di Vietri sul Mare e precisamente nei pressi di un distributore di benzina. La strada, interessata tra l’altro da lavori di pavimentazione, è stato subita chiusa al traffico mandando completamente in tilt la circolazione. Il materiale franato ha finito anche per colpire un’auto in transito. Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito. Sul posto sono giunti subito i vigili urbani, la protezione civile ed i caschi rossi che stanno monitorando il cedimento. Traffico congestionato sull’Oliveri dove al momento alcune pattuglie della Polstrada stanno contribuendo a gestire il blocco veicolare e la viabilità.

