“Il malato immaginario” del Teatro Giullare

Da venerdì (ore 20) ed in replica anche sabato (ore 20) e domenica (ore 18), il Piccolo Teatro Del Giullare, ospiterà “Il malato immaginario” tratto da Moliere, per la regia di Rodolfo Fornario, che sarà anche tra i protagonisti dello spettacolo insieme con Antonella Quaranta, Vanni Avallone, Roberdo De Angelis, Giusy Esposito, Aldo Flauto, Danilo Napoli, Daria Santese, Valeria Pierro, Daniele Alfieri, Rosaria La Femina e Melina Tagliamonte. “Il malato immaginario” è una commedia in tre atti portata in scena per la prima volta al Palais-Royal il 10 febbraio 1673, dalla “Troupe du Roy”, con le musiche di Marc-Antoine Charpentier, e coreografie di Pierre Beauchamp. L’opera, intrisa di realismo è quasi un’autobiografia del drammaturgo. Intesa dal suo autore come una farsa, fu scritta nel suo ultimo anno di vita. Biglietti in vendita presso il botteghino.

