Il liceo Sabatini-Menna nei locali comunali

La sezione distaccata del liceo artistico Sabatini Menna di Salerno sarà trasferita nei locali comunali di via Prudente, presso l’ex facoltà di giurisprudenza. E’ quanto stabilito dall’amministrazione comunale di Salerno che, con un’apposita delibera di giunta, ha approvato la richiesta avanzata dalla dirigente scolastica che, di fatto, ha chiesto di poter usufruire dei locali comunali per sistemare alcune aule del liceo artistico. Con una delibera di giunta del 31 luglio 2002, il Comune di Salerno ha infatti destinato parte del fabbricato del patrimonio comunale di Via Prudente (ex facoltà di Giurisprudenza) a sede degli uffici dei Giudici di Pace. A seguito della realizzazione della Cittadella Giudiziaria, gli uffici giudiziari sono in fase di trasferimento presso i nuovi spazi della citata Cittadella, nonché presso sedi più idonee e anche per gli uffici dei Giudici di Pace è prevista una nuova collocazione con conseguente rilascio dei locali di via Prudente. Il Liceo artistico “Sabatini-Menna” attualmente é ospitato per una parte presso l’edificio G. Costa, di proprietà di questo Ente e la dirigente scolastica ha chiesto di voler trasferire la parte dell’Istituto, attualmente allocata presso la Scuola G. Costa, negli spazi lasciati liberi dagli uffici giudiziari per avere una migliore gestione dell’attività scolastica, anche alla luce dell’Emergenza Covid 19. Da qui la decisione della giunta che, di fatto, ha stabilito che a seguito della realizzazione della Cittadella Giudiziaria, gli uffici giudiziari sono in fase di trasferimento presso i nuovi spazi della citata Cittadella nonché presso sedi più idonee, e che tale attività riguarda anche gli Uffici dei Giudici di Pace, ospitati attualmente presso i locali di proprietà comunale di Via Prudente (ex facoltà di Giurisprudenza). Così, è stata accolta la richiesta della Dirigente Scolastica del Liceo artistico “Sabatini-Menna” e, per l’effetto, disporre il trasferimento della sezione staccata del predetto Istituto, attualmente ospitata presso i locali della Scuola G. Costa, nei locali di Via Prudente (ex facoltà di Giurisprudenza), già sede degli uffici dei Giudici di Pace, una volta che questi ultimi si renderanno liberi. La giunta ha inoltre stabilito che nei locali della Scuola G. Costa siano trasferiti gli uffici del Settore Tributi attualmente collocati negli immobili, di proprietà privata, di via 6 settembre, per i quali, in ossequio al piano di dismissioni avviato dall’Ente, è stata avviata la procedura della dismissione entro febbraio 2021, nonché gli Uffici del Settore Istruzione e Formazione, del Servizio Provveditorato – ufficio Patrimonio/Casa e degli Uffici del Settore Polizia Municipale – Nucleo Gestione Problematiche Abitative.

