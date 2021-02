Il gruppo Gallozzi apre a Parma e amplia in Turchia

In questo momento storico, cresce nel mondo la domanda di logistica, a sostegno di uno sviluppo economico trainato dalla internazionalizzazione. Con questa visione prosegue il piano strategico di espansione del Gruppo Gallozzi che ha avviato – attraverso la propria controllata GF Logistic Spa – la realizzazione di un network globale. In questo contesto si è deciso potenziare la complessiva “copertura” del Paese sia al Sud sia al Nord d’Italia, inaugurando in questi giorni la sede operativa di Parma, nell’ambito di un percorso di ampliamento delle attività, che tiene conto delle grandi potenzialità espresse dalla interconnessione di differenti mercati in più aree economiche a livello internazionale. La nuova sede di Parma – a presidio dell’intero settentrione – risulta baricentrica rispetto ai distretti di Genova e Milano e centrale rispetto ad un’area dove si concentra una significativa presenza delle produzioni dell’agroalimentare, come in parallelo avviene nella provincia di Salerno

