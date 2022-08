Il Gruppo Arechi suona e canta al matrimonio di Federica Pellegrini

Sabato 27 agosto si è celebrato quello che è a tutti gli effetti il matrimonio dell’anno. La campionessa italiana si è unita con Matteo Giunta, suo allenatore ed ora marito, nella splendida e romantica cornice a Venezia. Dopo il rito religioso, i due novelli sposi hanno festeggiato con un numero ristretto di parenti ed amici (circa 160) al Jw Marriott Venice Resort dell’Isola delle Rose. E qui, ad accogliere i due splendidi sposi c’erano i nostri partner di Gruppo Arechi. La band, originaria di Salerno fondata dai fratelli Danilo e Paolo Gloriante, ha accompagnato il matrimonio dell’anno con il loro inconfondibile sound. Ben 8 elementi che hanno fatto scatenare Pellegrini e i loro ospiti per un party all’insegna del grande divertimento. Una voce bianca, una voce black, sassofono, violoncello, violino, batteria, basso e chitarra. Questa la composizione della band allestita dal Gruppo Arechi per incantare la Divina. “E’ stato un immenso onore per noi partecipare al matrimonio di una grande campionessa dello sport e non solo – dice Danilo Gloriante, fondatore del Gruppo Arechi e Maestro violinista -. Siamo fieri ed orgogliosi per il lavoro che abbiamo svolto. La Pellegrini ci ha più volte ringraziato ed elogiato di persona, ma anche pubblicamente con una stories su Instagram visualizzata da milioni di persone che la seguono. E’ stata semplicemente una festa spettacolare ed improntata sul divertimento con gli invitati che hanno ballato dalla prima nota fino alla fine. Su tutti Frank Matano con cui abbiamo instaurato sin da subito un bel feeling. Pellegrini poi è solare e brillante, così come i suoi genitori, e ne approfitto per ringraziare lei e Giunta per aver avuto questo onore di suonare al loro matrimonio”. Un successo quello del Gruppo Arechi che nasce da lontano. Dalla passione della famiglia Gloriante che con la loro maestria e professionalità hanno pian piano formato uno straordinario gruppo che oggi è tra i più apprezzati nel panorama musicale e degli eventi. Ad accorgersi del loro talento è stato più di un anno fa Enzo Miccio. Il celebre wedding planner, dopo aver ospitato il Gruppo Arechi al suo compleanno e ad alcuni eventi privati, gli ha spianato la strada agli eventi Vip. “Dobbiamo davvero tanto ad Enzo Miccio. E’ stato lui a commissionarci il lavoro per il matrimonio della Pellegrini e Giunta. Ovviamente come potete immaginare per noi è stato tutto più facile. Gli sposi si sono interfacciati con Enzo sulle loro preferenze musicali e così è nato anche il repertorio. Abbiamo spaziato dall’elettro-pop al soul, dall’elettro-dance alla disco. La parola d’obbligo è stato divertimento. Tutto è stato perfetto ed indimenticabile. Non smetterò mai di ringraziare Enzo Miccio per aver creduto in noi, così come ha fatto anche per il matrimonio del calciatore Gaetano Castrovilli e l’ex Miss Italia Rachele Risaliti a Firenze lo scorso giugno”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia