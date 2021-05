Il grande cuore di Gennaro Tutino: l’attaccante regalerà la sua maglia alle bimbe derubate

di Fabio Setta

Fin troppo spesso i calciatori sono criticati per l’uso errato che fanno dei social network. Però, a volte, possono essere in grado di segnare un gol importante anche su Facebook. E’ il caso di Gennaro Tutino, il capocannoniere della Salernitana promossa in Serie A. Ieri mattina, un tifoso granata, peraltro calciatore dilettante, da tre anni protagonista con la maglia della Salerno Guiscards, aveva lanciato un appello proprio sul popolare social network chiedendo un mano per recuperare una maglia della Salernitana di Tutino autografata dal bomber con tanto di dedica per le figlie, rubatagli nottetempo dall’interno della propria autovettura. Subito diversi tifosi hanno condiviso il post ed anche alcune pagine, diffondendo la notizia e la richiesta di collaborazione. Così l’appello è stato letto proprio dall’attaccante della Salernitana che ha chiuso l’argomento postando questo commento: “Lascia perdere, te ne porto una nuova per le bimbe”. Una gioia per il papà, ma soprattutto per le piccole che potranno così riavere il prezioso cimelio. Circa quattrocento le reazioni positive al post del numero nove granata che, raggiunta la promozione, sta entrando sempre più nel cuore dei tifosi granata che fin qui hanno avuto l’opportunità di vederlo soltanto in televisione. Se poi riusciranno a vederlo dal vivo in Serie A, nel senso se sarà confermato in granata, si vedrà nelle prossime settimane. Nel frattempo però dopo che per i gol sul campo, Tutino strappa applausi e consensi anche sui social.

