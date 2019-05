Il gran Premio Roma a Piazza di Siena è dell’israeliano Daniel Bluman

Il binomio è entrato sulle note di “E lucevan le stelle” dalla Tosca che hanno portato fortuna

Se la bacchetta israeliana Daniel Oren stava dirigendo Tosca, una delle opere che più sente e ama, sul podio del suo teatro, il Verdi di Salerno, sul manto erboso dello storico ovale di Piazza di Siena, il cavaliere israeliano Daniel Bluman, insieme al suo cavallo Ladriano Z è stato introdotto sul percorso di gara dalle note di “E lucevan le stelle”, l’addio alla vita di Mario Cavaradossi. Daniel, è nato in Colombia il 15 marzo 1990, ma la famiglia è ebrea. Suo nonno è sopravvissuto all’olocausto, dopo aver trascorso tre anni nel campo di concentramento di Auschwitz, trasferendosi in Sudamerica dopo la Liberazione. Il giovane Daniel, ha cominciato a montare all’età di tre anni e da Young Rider, ha gareggiato in Colombia, Germania, Usa. Ha, quindi, avuto la possibilità di lavorare con i più importanti istruttori al mondo, tra cui il Campione Brasiliano Nelson Pessoa, nelle sue scuderie in Belgio ove è rimasto alcuni anni. Nel 2007 Bluman si è mosso dalla Colombia a Wellington, Florida, per dedicarsi attivamente alla sua carriera equestre. Vanta, per dirla in breve, numerose partecipazioni internazionali, tra cui spiccano tre Campionati del mondo ( Lexington, Caen e Tryon), i Giochi Panamericani del 2011, due Giochi Olimpici (Londra e Rio De Janeiro). Cittadino colombiano ed israeliano (la nazione di origine della madre) ha deciso, dopo i Giochi Olimpici del 2016, di cambiare nazionalità, e continuare a gareggiare sotto i colori bianchi ed azzurri in cui campeggia al centro, la stella a sei punte di Davide, per la quale oggi ha vinto a Roma il Gran Premio nella città eterna, scrivendo a chiare lettere, il suo nome nell’albo d’oro di questo prestigioso appuntamento equestre internazionale. “E lucevan le stelle”.

