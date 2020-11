“Il governo prenda atto del fallimento: momento di coinvolgere le opposizioni”

di Erika Noschese

“Mi auguro che il governo prenda atto del fallimento delle politiche messe in atto fino a questo momento e apra una discussione seria con le opposizioni che hanno dimostrato”. Parla così l’onorevole Vincenzo Fasano, deputato di Forza Italia che fa il punto della situazione sulla seconda fase emergenziale che sta colpendo non solo la Campania ma il Paese intero. Per l’onorevole Fasano, tanto il governo nazionale quanto quello regionale, dovrebbero prendere atto “del fallimento delle politiche sociali” e iniziare un ragionamento a più ampio giro che coinvolga anche l’opposizione, prima di decidere qualsiasi provvedimento da presentare ai cittadini.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia