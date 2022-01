Il Governo potrebbe impugnare le ordinanze

Il governo sarebbe pronto a impugnare la decisione della Regione Campania di chiudere le scuole elementari e medie fino a fine gennaio. È questo, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Qui l’orientamento dell’esecutivo sembra rimanere quello stabilito dall’ultimo Dpcm, ovvero lasciare le scuole aperte con la Dad solo in caso di presenza di positivi, che variano di numero in base all’ordine della scuola. Per impugnare l’ordinanza, viene spiegato, è necessario un passaggio in Cdm. Decisione comunque che sarà presa nella giornata di oggi, anche se da più parti sono in molti a schierarsi dalla parte di De Luca. Intanto anche il Governatore della Regione Calabria ha rinviato, anche se solo di una settimana la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado. Mentre sono diversi i parlamentari e senatori che si stanno schierando contro Bianchi. Come il senatore di Forza Italia Giro che ha dichiarato: “Sono completamente d’accordo con il Presidente di Anief: la Dad subito e al 100% per almeno due settimane. Inutile scrivere al ministro Bianchi. Non capisce nulla”

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia