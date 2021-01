“Il Governo ha speso 180 miliardi e non ha aiutato famiglie ed imprese”

“Questa crisi è una Vergogna! Famiglie e imprese non meritano la crisi; Meriterebbero un governo risoluto, assennato,che invece di perdere tempo a trovare soluzioni precarie e rafforzate, si impegnasse a portare il paese fuori dalla peggiore crisi della storia. Piano vaccini, ritardi e situazione Sanitaria,economia al collasso, lavoro ai minimi termini, Recovery plan in alto mare”. Questa l’analisi del periodo che stiamo vivendo fatta da Claudio Pisapia Segretario Nazionale e fondatore di Federcomtur. Un’analisi che punta il dito contro il governo e contro le soluzioni che ad oggi non sono state trovate per aziende e famiglie

