Il governatore va al Cotugno e si vaccina Scoppia la polemica: “Un abuso di potere”

Nessun annuncio pubblico, non era neanche in lista eppure, ieri mattina, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca si fa vaccinare. “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il #Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme. #VDAY”, ha infatti scritto sui suoi canali social il presidente, postando una foto che lo ritrae durante la vaccinazione. “E’ una giornata simbolica, i vaccini sono arrivati in tempo. Il programma è stato rispettato, al di à di questa giornata noi faremo un’esercitazione generale il 12 gennaio in tutte le strutture ospedaliere

