Il governatore firma l’ordinanza: scuole chiuse fino al 14 marzo

Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio cittadino saranno chiuse fino al prossimo 14 marzo. E’ questa, in sintesi, l’ordinanza firmata dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Sono sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università”, si legge infatti nell’ordinanza numero 6.

ORDINANZA n. 6 del 27 febbraio 2021 (1)



