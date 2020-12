Il dramma delle partite Iva, abbandonati dalle istituzioni

Un vero e proprio dramma quello che vivono le partite Iva, uno dei settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi la protesta in piazza Amendola, un presidio pacifico organizzato dall’Aisp e atre sigle che rappresentano il settore della ristorazione, del commercio, delle partite Iva. “Quando un popolo, come quello delle partite iva, scende in piazza per il dramma della fame, le istituzioni devono essere vicini al popolo, ed invece nella manifestazione pubblica di ieri nessuno ha ascoltato il grido di dolore della gente di Salerno”, ha dichiarato l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza che si schiera dalla parte dei rappresentati del settore, fortemente penalizzati dall’emergenza

