Il dg del Ruggi D’Amato prova a difendersi: “Moduli funzionanti”

“I moduli sono funzionanti”. A parlare così il direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria intervistato dalle telecamere di La7. Il direttore de Non è l’Arena Massimo Giletti sta infatti portando avanti l’inchiesta sui posti letto del centro covid del Ruggi e per provare a fare chiarezza sui numeri che l’Unità di Crisi della Regione Campania diffonde per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid in Campania.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia