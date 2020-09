Il deputato dem Piero De Luca vota al Da Procida

Il deputato dem Piero De Luca, capogruppo in commissione parlamentare Politiche UE, ha votato alle 11nel seggio n.24, nella sezione elettorale “Liceo Da Procida” di Salerno. Le operazioni di voto, anche qui, scorrono in maniera regolare, affluenza buona, con gli elettori, tutti muniti di mascherina, che stanno rispettando il distanziamento richiesto. In fila e ordinati anche sul corso cittadino, alle sezioni 54, 55,56 e 57 della scuola ‘Vicinanza’ dove tanta gente si sta recando a votare, aspettando, in fila e all’esterno, il proprio turno.

