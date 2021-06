Il degrado di via Raffaele Cavallo tra spazzatura, furti ed auto danneggiate

di Monica De Santis

Insicurezza e degrado in via Raffaele Cavallo a denunciarlo è Matteo Cucino, dirigente cittadino della “Lega”, che attraverso una nota spiega che sollecitato da giorni dai residenti della zona, si è visto o costretto, ancora una volta… “A segnalare lo stato di insicurezza e degrado in cui versa Via Raffaele Cavallo”. Cucino spiega ancora nella sua nota che “Sono mesi infatti che si sono perse le tracce dell’unico operatore ecologico che di tanto in tanto passava in zona e che da solo in un quartiere così popoloso, come detto più volte, non basta. Oltre a questo occorre aggiungere che ormai in zona insieme al degrado si va via via più allargando il senso di insicurezza tra i residenti che hanno sempre più timore di lasciare le proprie auto nei parcheggi sottostanti data la scarsa illuminazione facilita furti ed atti vandalici”.

Da qui, la richiesta come dirigente cittadino della Lega all’assessore Angelo Caramanno ed al comune di Salerno di riconsegnare prontamente a via Raffaele cavallo un minimo di dignità. “Non accada come negli scorsi anni che gli interventi vengono fatti in prossimità delle scadenze elettorali perché l’ordinario in questa città passi per straordinario” dichiara ancora Cucino, spiegando che i residenti della zona sono oramai stanchi di false promesse e di vivere in uno stato di degrado continuo. Chiedono quindi di poter avere anche loro strade pulite e maggiore sicurezza.

